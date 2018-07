La polemica ​Salvini: noi pericolosi? Solo per chi ha mangiato a scrocco fino a ieri Il ministro replica al Financial Times

"Io sono felice perché stiamo ridando orgoglio, dignità e un futuro diritto al lavoro e alla vita a milionidi italiani e, spero, a milioni di europei".Così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano, risponde a chi gli chiede che cosa ne pensi dei timori manifestati del quotidiano britannico Financial Times, sulla nascita di una alleanza populista a livello europeo, la cui idea è stata lanciata ieri dal palco del raduno di Pontida."L'Europa mal governata fino ad oggi è un'Europa fondata sulla precarietà, sulla paura e sulla immigrazione di massa -spiega Salvini- Noi semplicemente vogliamo rimettere al centro il diritto al lavoro, alla vita, alla sicurezza e alla felicità". Quindi "chi deve avere paura sono quelli che hanno mangiato a scrocco fino a ieri", commenta.E poi: "Io faccio quello che mi chiedono i cittadini. C'è un contratto di governo e vedremo di rispettarlo fino in fondo": così il segretario della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, replica al presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani che chiede al Carroccio di tornare nel centrodestra perché l'alleanza con i 5 Stelle è "contronatura". "Non solo sui temi per cui sono responsabile, ossia quello dell'immigrazione, della sicurezza e della lotta alla mafia, ma anche sui temi fiscali, del lavoro, sul tema della legge Fornero, della riduzione delle tasse e il rapporto con Equitalia: fino a che ci sarà il contratto di governo, io mi attengo a quel contratto" ha assicurato Salvini, interpellato a margine di un evento a Milano.