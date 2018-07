"Presidente Inps continua a fare politica" ​Salvini: “Servono più migranti? Boeri vive su Marte” Replica sui social media del ministro dell'Interno al presidente dell'Inps a proposito delle dichiarazioni sugli immigrati

“Servono più immigrati per pagare pensioni... cancellare L.Fornero costa troppo... servono più immigrati per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare...”

Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani.

Vive su Marte? — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 luglio 2018

“Servono più immigrati per pagare le pensioni... cancellare la Legge Fornero costa troppo... Servono più immigrati per fare i tanti lavori che gli italiani non vogliono più fare...'. Il presidente dell'Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare (e di fare figli) di tantissimi italiani. Dove vive, su Marte?".Così il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini.Risponde Boeri al ministro Matteo Salvini. "Mi limito a fare il mio lavoro. Il mio mandato scade a inizio 2019. Ci sono ancora tantissime cose da fare e ancora tante cose e in sei mesi si possono fare tantissime cose".Boeri ha aggiunto. "I dati sull'immigrazione sono dati incontrovertibili. La mia risposta è nei dati. Quelle sono le verità che bisogna dire in Italia e non c'è nessun modo per intimidire i dati".Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, risponde a chi gli chiede di commentare l'attacco ricevuto dal vicepremier, Matteo Salvini, che ieri lo ha definito 'fenomeno' per aver sottolineato l'importanza dei migranti per il sistema pensionistico.