Salvini: sto facendo di tutto per dare futuro all'Italia. Richetti: opposizione dura a M5s e Lega

Ancora qualche ora e terminerà la "pausa di riflessione" del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Domani - dopo il week end - è infatti attesa una sua decisione sull'incarico per cercare di formare un nuovo governo.Da un primo giro di consultazioni da lui effettuate, seguite da quelle del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, non si sono sciolti i nodi per individuare la maggioranza parlamentare necessaria per far partire la nuova legislatura.M5s e centrodestra - anche in queste ore - sono al lavoro per cercare di trovare una intesa.Poco fa il leader della Lega Matteo Salvini sul suo profilo twitter ha scritto: sto "facendo di tutto" per la formazione di un governo e dare "un futuro" all'Italia, a didascalia di una foto di una pizza.Ieri sia Di Maio che Berlusconi hanno avuto parole di elogio nei confronti del leader del Carroccio: il primo lo ha definito affidabile, una persona che se sottoscrive un contratto di governo lo rispetta. Il Cav invece - dopo le 'incomprensioni' su una possibile apertura ai Dem - ha ribadito che il leader della coalizione è e resta Salvini, fugando qulsiasi ombra di dubbio su un presunto strappo. A questo punto il leader leghista - mentre si cerca di capire quale sarà ora la linea seguita dal Colle - si trova davanti a un bivio: continuare a chiedere ai grillini di dialogare con il centrodestra unito o cedere alle loro richieste e 'sacrificare' il leader di Forza Italia. "Non credo che Salvini possa uscire dal centrodestra: commetterebbe un errore gravissimo" - dice in tal senso Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo -Andare a fare il secondo di Di Maio non credo sia l'obiettivo di Salvini", ha aggiunto, "lui rappresenta il 17% degli elettori. I deputati ed i senatori della Lega sono stati eletti anche con il voto determinante di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e di Noi per l'Italia. Quindi - ha osservato - sono parlamentari del centrodestra e non sono parlamentari solo della Lega, per non parlare del numero dei senatori di Forza Italia che costituiscono il più consistente gruppo al Senato".Dello stesso avviso anche Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati: "Salvini non farà il socio di minoranza di Di Maio. Il centrodestra unito rispedisce al mittente il tentativo del Movimento 5 Stelle di dividerci".Salvini ha poi ricordato che questa sera tornerà in Friuli Venezia Giulia - dove si voterà la prossima settimana - al fianco del candidato leghista Massimilino Fedriga: "Vi aspetto alle 21.30 in Piazza della Repubblica a Monfalcone (Gorizia). Chi non viene vuole il governo col Pd!".I Dem - dunque - nel mirino di Salvini e corteggiati da Di Maio in 'alternativa' alla Lega - continuano a ribadire la linea emersa subito dopo il voto del 4 marzo: nessuna alleanza con i vincitori, siano 5Stelle o centrodestra. Oggi il senatore Matteo Richetti ha ribadito - dopo l'apertura di Di Maio alla Lega - "faremo un'opposzione dura ma costruttiva". E la deputata Alessia Morani da twitter attacca: "#DiMaio starebbe facendo preparare 2 'contratti di governo': uno x la #Lega e uno x il #Pd. Come se le priorità x il Paese e il modo in cui realizzarle cambiassero a seconda del partito che consente a #DiMaio di fare il presidente del Consiglio. Capite che siamo oltre il ridicolo?".