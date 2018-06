Emergenza migranti Salvini su accordo Dublino: no a modifiche peggiorative per Italia. Polemiche "Le Monde" titola: "Matteo Salvini già se la prende con i migranti"

"Per prima cosa combatteremo l'immigrazione clandestina. Domani sarò in Sicilia, chiederò come migliorare la situazione sbarchi". A parlare il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dei festeggiamenti del 2 giugno, a 24 ore dal giuramento del nuovo governo. E aggiunge: "Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro! ". Sugli accordi di Dublino infine ammonisce: 'no' a modifiche peggiorative per l'Italia.Le sue parole hanno provocato polemiche a livello europeo. "Dire su Dublino che, se ci sarà, lo farà per dire no, vuol dire dichiararsi sconfitti prima della battaglia. Sarebbe il caso di sedersi a negoziare e provare a ottenere un miglioramento su una riforma così cruciale per il nostro Paese, come noi abbiamo già fatto al Parlamento europeo". La replica - a stretto giro di boa - a Salvini arriva dall'europarlamentare di Possibile Elly Schlein, relatrice della riforma del Regolamento di Dublino per il gruppo dei Socialisti e Democratici.Duro nei confronti del neo ministro anche il quotidiano francese "Le Monde" che titola: "Matteo Salvini già se la prende con i migranti". E nel sommario scrive: "Salvini, il duro del governo Conte. Il nuovo ministro dell'Interno italiano e Capo della Lega ha promesso di fare 'bei tagli' nel finanziamento degli aiuti ai migranti". Per "Le Monde", Salvini basa la sua popolarità sul suo discorso antimigranti".