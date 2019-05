Salvini: ora al lavoro per il taglio delle tasse. Europa oggi è più amica

"Ringrazio Dio per la salute, non per il risultato elettorale": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio. "Un voto del genere impone di lavorare" ha aggiunto ringraziando degli oltre 2 milioni di preferenze personali e ringraziando chi lo ha criticato."Lavoro lavoro lavoro e il lavoro passa da una riduzione delle tasse. La manovra economica di autunno la vogliamo improntare al taglio elle tasse" ha proseguito il laeder della Lega."Sono sicuro che il nuovo Parlamento Europeo e le nuova Commissione Europea saranno piu' amici dell'Italia, piu' di quanto non lo siano stati con il Pd negli ultimi cinque anni" e"Risulta in arrivo un lettera della Commissione europea sull'economia" italiana.“ Lega e 5stelle – ha proseguito - sono "due partiti che ormai da un anno, contro molti se non tutti, superano il 50%. E' un unicum a livello continentale e vedremo di usarlo bene"."In tutte le Regioni d'Italia c'è almeno un Comune dove la Lega è primo partito con 40% o più dei voti. Sono percentuali che voglio portare anche nella mia Milano"."Nella mia città noi abbiamo guadagnato dieci punti percentuali in un anno. Qualunque pescatore sa che pazienza, costanza e perseveranza sono la prima dote per arrivare a buon fine", ha commentato Salvini rispondendo all'osservazione che nel capoluogo lombardo il Pd è ancora il primo partito.