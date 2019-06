'C'è un progetto in itinere vediamo" Salvini: "Tav leggera? A me piacciono i treni che corrono" "Si può rivedere il percorso e l'impatto ambientale, ma l'Italia non è seconda a nessuno" spiega il vicepremier

''Voglio che i convogli corrano. O ci passa o non ci passa il treno sotto la galleria. Tertium non datur. Sipuò rivedere il percorso e l'impatto ambientale, ma l'Italia non è seconda a nessuno. C'è un progetto in itinere: spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita''. Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa tenuta al Viminale su iniziative volte a volte a prevenire fenomeni diillegalità, abuso di alcol, spaccio di droga vicino a discoteche.L’Unione europea intanto chiede a Italia e Francia come hanno intenzione di portare avanti il progetto Tav. Entro un mese, fine luglio, devono arrivare a Bruxelles dei chiarimenti. I tecnici vogliono sapere cosa fare dei fondi promessi (circa 813 milioni di euro) per la realizzazione dell’opera, per sapere se poterli destinare ad oltre opere.E minacciano anche una possibile richiesta di restituzione della tranche già versata (120 milioni). Questo, riporta l’Ansa da Bruxelles, è quanto ha riferito la commissaria Ue responsabile per i Trasporti, Violeta Bulc, nel colloquio telefonico avuto nei giorni scorsi con il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli