"Lavoriamo affinchè in Venezuela torni democrazia" Salvini. Tav: "Meglio finirla, ma non litigo con nessuno". E sulla Diciotti: "Sono tranquillo" Il vicepremier in una intervista a Il Messaggero spiega che per le elezioni regionali "l'aria è quella di una bella vittoria". Poi sulle autonomie assicura: "Nessuna spaccatura, tutti si avvantaggeranno, anche al sud"

Condividi

"Sia l'Abruzzo che l'Italia hanno bisogno di più opere, di più ferrovie, di più strade: i soldi servono per finire le opere cominciate, non per tornare indietro". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, al mercato di Campli, in provincia di Teramo, durante un'iniziativa della Lega, in vista delle elezioni regionali. A chi dal pubblico gli grida "Però non litigare con Luigi Di Maio", il vicepremier replica con un sorriso: "Tranquilli, io non litigo con nessuno. Il mio è un pensiero, se sono stati scavati 25 chilometri di tunnel, è più utile andare avanti e finirlo o spendere soldi per chiudere il buco? Io sono per andare avanti". Salvini poi riferendosi al Venezuela e sottolinea: "Stiamo lavorando perchè tornino lavoro e democrazia, anche in quella terra, perchè i regimi comunisti devono essere cancellati dalla faccia della Terra"."In Senato questo dirò: ho difeso il mio Paese. I senatori non dovranno entrare nella questione specifica del sequestro di persona, ma interrogarsi su questo: Salvini ha bloccato la Diciotti per una sua fantasia personale o per senso della patria?". Così il ministro dell'Interno nell'intervista a Il Messaggero. "Ho sempre detto che avrei bloccato gli sbarchi e l’ho fatto. Al 2 febbraio di quest’anno le cifre sono le seguenti: ridotti a 202 gli sbarchi e le espulsioni a 466.Nello stessa data dello scorso anno erano più di 4000 gli sbarchi", aggiunge. Quando gli viene chiesto se teme un 'trappolone' da parte del M5S, il vicepremier e segretario della Lega replica: "Non vedo proprio il rischio, sono tranquillissimo. E non sarebbe un trappolone a me ma un precedente per l’Italia. Sarebbe la prima volta che un ministro viene processato non per reati economici ma per coerenza con le sue promesse elettorali. I cittadini hanno ben chiaro questo. E tutti i 5 stelle che hanno letto le carte mi hanno chiamato dicendo: è chiaro che sei dalla parte della ragione", sottolinea.Salvini inoltre a chi gli chiedeva - nel corso della sua visita a Campli, nel teramano - se l'indecisione di Luigi Di Maio sul voto per il caso Diciotti fosse un grimaldello per avere un via libera sul Tav, ha replicato: "Non siamo al mercato, io ti dò questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi".Il vicepremier poi parla delle elezioni in Abruzzo che si terranno il prossimo 10 febbraio. "L’aria è quella di una bella vittoria. E se i 5 stelle il 4 marzo hanno preso quasi il 40 per cento, stavolta il vento soffia in nostro favore - sottolinea - Noi non cresciamo soltanto nei sondaggi, ma come si è visto in Friuli e in Trentino anche nei voti veri. Il centrodestra ha un programma che sta riscuotendo enorme successo. Non faccio che passare da una piazza piena all’altra e ogni tipo di iniziativa è molto ma molto partecipata".In questa tornata elettorale, la Lega corre con Silvio Berlusconi e spiega: "Il centrodestra è un’alleanza soltanto locale e nell’amministrazione di tanti Comuni. E non ci sono problemi. Sul piano nazionale, però, Forza Italia ci attacca più del Pd. Noi abbiamo un patto di governo, sancito dal Contratto, e non si cambia. La parola data vale più dei sondaggi che ci danno in grande crescita. Con i 5 stelle governiamo bene e continueremo a farlo"."Nessuna spaccatura, tutti i territori, anche quelli del Sud, si avvantaggeranno con le autonomie. E quanto a Roma, noi non vogliamo svuotarla dei suoi poteri e dei suoi lavoratori. La Capitale non ha bisogno di più poteri. Necessita di maggiore manutenzione e cura quotidiana. Contano non le parole ma i fatti. E il governo per Roma ha messo nella manovra economica circa 150 milioni per finire la metro, sarà la città che avrà più poliziotti tra i nuovi assunti e un piano di sgombero degli edifici occupati come quello avviato nella Capitale non si era mai visto".Salvini infine interviene anche sulla polemica di questi giorni: Paola Savona o Michele Minenna alla presidenza della Consob?: "Savona sarebbe un’ottima scelta. Ma anche Minenna sarebbe andato bene. I risparmi degli italiani vanno tutelati da persone capaci" taglia corto."Non è possibile che a Teramo ci siano ancora 4mila persone fuori dalle abitazioni". L'imperativo è "dare più poteri ai sindaci, per ricostruire, snellire, per accelerare. Ma sia ben chiaro prima vengono gli abruzzesi, prima vengono gli italiani e dopo vengono tutti gli altri paesi del mondo". Così Salvini durante il suo tour in Abruzzo, in vista dell'appuntamento elettorale di domenica prossima.