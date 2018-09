Hotel House ​Salvini visita il grattacielo multietnico a Porto Recanati: "O lo sistemi o lo abbatti" Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato all'Hotel House, il grattacielo multietnico di Porto Recanati, per un sopralluogo. Accompagnato dai vertici delle forze dell'ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza) e dal sindaco Roberto Mozzicafreddo e ha incontrato l'amministratore straordinario dell'immobile, che conta circa 500 appartamenti, nominato dal tribunale. Il grattacielo è stato più volte al centro degli interventi di Salvini, da leader della Lega

Condividi

"O lo sistemi o lo abbatti. E per esperienza è più facile la seconda. Non c'è una terza via". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante il sopralluogo dentro l'Hotel House, il grattacielo multietnico di Porto Recanati, che è in uno stato di degrado. Salvini ha parlato con vari residenti, poi è salito all'ultimo piano: "L'ultima volta mi sono dovuto travestire da imbianchino per arrivarci". La visita è stata documentata da una