MONDO

2019/04/02 20:21

Nessuna ipotesi esclusa San Pietroburgo, esplosione in un’accademia militare: 3 feriti non gravi Probabilmente si tratta di una mina anticarro utilizzata per le esercitazioni, ma qualcuno parla di un "ordigno sconosciuto senza involucro"

Esplosione nell’Accademia militare dell’Arma Spaziale Mozhayskij a San Pietroburgo: 3 persone sono rimaste ferite, ma le loro vite non sono in pericolo. Diverse e contrastanti sono le versioni dell’accaduto.



Secondo la versione ufficiale, a esplodere sarebbe stata una mina anticarro TM-57, utilizzata per esercitazioni in classe, che sarebbe caduta durante il trasporto nell’aula. I siti locali invece parlano di una mina ritrovata all’interno dell’edificio che sarebbe esplosa pochi minuti dopo il ritrovamento, non permettendo l’evacuazione dell’edificio. Si è accennato anche al ritrovamento di una seconda mina.



Fonti investigative, invece, hanno comunicato che si sarebbe trattato della deflagrazione di "un ordigno sconosciuto senza involucro", ossia di un ordigno rudimentale. Sul posto, oltre al personale medico, sono arrivati anche investigatori del servizio di sicurezza russo FSB.

