Nessun ferito San Francisco, vasto incendio a Fisherman's Wharf Centinaia di vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono sviluppate in un deposito e hanno minacciato la zona turistica

Un incendio si è sviluppato al molo 45 di San Francisco, centinaia i vigili del fuoco sono stati impegnati per contenerlo. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'incendio ha distrutto un impianto per il processamento del pesce ed un magazzino, minacciando per qualche ora l'area turistica della zona.Oltre 50 mezzi e 150 pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme al Pier 45, dove si trova ancorata la SS Jeremiah O'Brien, l'ultima delle navi della classe Liberty risalente alla Seconda guerra mondiale. Un quarto del molo del celebre quartiere Fisherman's Wharf "è andato perduto tra le fiamme", secondo il dipartimento cittadino dei vigili del fuoco.Si tratta di una delle zone turistiche per eccellenza della città per i suoi musei e per i ristoranti. Dal molo partono anche molti dei traghetti per l'isola di Alcatraz.Non sono stati segnalati feriti; molo è stato completamente evacuato. Alle 8.30 ora locale, le 17.30 in Italia, ha riferito il capo del dipartimento dei vigili del fuoco di San Francisco, Jonathan Baxter, l'incendio era ancora attivo ma non più a rischio di propagarsi.Ecco le immagini del rogo nel video dei vigili del fuoco di San Francisco: