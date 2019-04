San Pietroburgo, italiano prova a saltare in auto da un ponte levatoio aperto: ferito

Un italiano 30enne, L. S.in compagnia di una ragazza russa 34enne L. B., ha cercato di saltare da una sponda all’altra del ponte levatoio Sampsonievskij, a bordo di un’auto in car sharing. La macchina è andata distrutta e sia l’uomo sia la donna hanno riportato lesioni interne di media gravità. L’uomo non è riuscito a spiegare ai poliziotti il motivo del suo gesto. L’episodio assomiglia al film commedia in coproduzione italo - sovietica, girata 45 anni fa, "Una matta, matta, matta corsa in Russia", dove Ninetto Davoli, inseguito da Alighiero Noschese e Antonia Santilli, in compagnia di un attore comico russo Andrej Mironov, compiono un gesto simile, saltando a piedi da una sponda all’altra di un ponte levatoio.