A San Pietroburgo un funambolo attraversa il ponte mobile a 40 metri di altezza

Il funambolo Rasul Abakarov, membro di una famiglia daghestana di funamboli professionisti, ha attraversato sulla fune il vuoto tra le due estremità di un ponte mobile. Lo show, svoltosi all’altezza di 40 metri, è stato seguito in diretta sia dal pubblico presente che su maxi schermi posizionati in diversi punti di San Pietroburgo. Lo spettacolo si è svolto in concomitanza con la festa per il 315esimo anniversario della fondazione della città. L’idea era venuta ad Abakarov quando è stato costretto a pernottare sull’isola Vasilievskij perché impossibilitato a raggiungere la terraferma dopo l’apertura del ponte. La preparazione per lo show è durata 2 mesi.