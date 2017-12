Russia Neve blu a San Pietroburgo, chiamato l'Ente per l'ambiente Sospetti su industria chimico farmaceutica dismessa

Gli esperti dell’Ente per la tutela dell’ambiente russo sono intervenuti dopo la chiamata dei residenti in viale Aptekarsky a San Pietroburgo per verificare l’origine della neve blu caduta sul manto stradale.I campioni di neve, disposta a strati ondeggianti, sono stati prelevati sul posto e inviati per analisi i cui risultati saranno resi pubblici a breve.Secondo i residenti, si tratta di sostanze chimiche provenienti da una sede vicina dell’ex industria chimico farmaceutica dismessa, ma non bonificata.