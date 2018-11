ITALIA

2018/11/24 14:21

Puglia San Severo. Raffiche di mitra in pieno giorno: ucciso il boss, ferite altre due persone Michele Russi, detto "Coccione", 3 anni fa fu oggetto di un altro agguato in cui furono esplosi una trentina di colpi. L'agguato, il 14 febbraio 2015, avvenne in viale Checchia Rispoli, mentre l'uomo era in auto con il genero

Foggia, blitz della polizia contro il clan Perna: arresti Agguato nel foggiano, Roberti: "Non è mafia di serie B" Condividi Attimo di terrore a San Severo, nel foggiano, dove un uomo, Michele Russi, detto "Coccione", con numerosi precedenti penali, è stato ucciso poco fa mentre si trovava nei pressi di un barbiere in via Terranova. Nell'agguato sarebbero rimaste ferite altre due persone, di cui una in gravissime condizioni. Secondo le prime informazioni sono stati sparati una cinquantina di colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato.



