ITALIA

2019/10/24 10:36

Sequestri per 10 milioni di euro Sanità, truffa aggravata in 6 regioni, 8 arresti. In manette anche noto imprenditore Al centro delle indagini una società attiva nel settore dell'assistenza per anziani, autosufficienti e non, e nella gestione di comunità terapeutiche - riabilitative per minori e adolescenti, con sedi operative in tutto il territorio nazionale

Condividi Le Fiamme Gialle di Udine, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo otto arresti - tra i quali quello di un noto imprenditore friulano Massimo Blasoni - perquisizioni e sequestri per un totale di dieci milioni di euro nell'ambito di un procedimento in materia di spesa socio-sanitaria, ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.



