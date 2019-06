Alta tensione Usa Iran. Teheran replica a sanzioni di Trump: "Chiusa per sempre via diplomatica"

Con le nuove sanzioni "sterili" nei confronti dell'Iran - questa volta nel mirino c'è personalmente la Guida suprema Ali Khamenei - gli Stati Uniti di fatto hanno messo fine "in modo permanente" la via della diplomazia tra Washington e Teheran. Lo afferma su Twitter il portavoce del ministero degli Affari esteri iraniano. Abbas Moussavi: "Imporre delle sanzioni sterili contro la Guida suprema e contro il capo della diplomazia iraniana (Mohamad Javad Zarif, ndr) vuol dire fermare in modo permanente la via della diplomazia con il governo pronto a tutto di Trump", afferma Moussavi. E ancora: "Il disperato governo di Trump distrugge il consolidato meccanismo internazionale attraverso il quale devono essere mantenute la pace e la sicurezza".L'affermazione di Moussavi arriva all'indomani dell'ordine esecutivo firmato dal presidente Usa, Donald Trump, per imporre le sanzioni alla massima autorità iraniana, appunto Khamenei, e delle dichiarazioni del segretario al Tesoro Usa, Steve Mnuchin, di imporre sanzioni nei prossimi giorni anche al ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif.