Sardegna, Magnini salva un bagnante in difficoltà in acqua L'ex nuotatore azzurro ha tratto in salvo un turista in preda al panico e colto da un malore in mezzo al mare nelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari

Immagine di repertorio

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Filippo Magnini, in vacanza in Sardegna insieme alla sua compagna Giorgia Palmas, ha salvato la vita ad un bagnante che si è trovato in grave difficoltà nelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari.Il pronto intervento dell'ex nuotatore di Pesaro, medaglia di bronzo olimpica e due volte campione del mondo dei 100 stile libero, ha salvato la vita al turista che nel pomeriggio, in compagnia di alcuni amici, è andato in crisi nel tentativo di rincorrere a nuoto un grande cigno gonfiabile salvagente che stava per essere portato lontano dal vento.Lo sforzo per il bagnante si è rivelato eccessivo. Gli amici hanno capito che aveva bisogno di aiuto. Urlando hanno richiamato l'attenzione dei bagnini, che sono scesi di corsa dalla torretta di osservazione per salire sul gommone di salvataggio e raggiungere il bagnante in difficoltà.Più vicino al punto dell'emergenza però si trovava Filippo Magnini, che stava facendo il bagno nello stesso specchio d'acqua insieme alla compagna. L'ex campione nazionale di nuoto non ha esitato un attimo ad intervenire e ha raggiunto il turista colpito da malore. Lo ha tenuto a galla, in attesa dell'arrivo dei soccorritori."Il bagnante era in grande difficoltà: a un certo punto si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un po' d'acqua - ha raccontato Magnini-. Quando l'ho raggiunto non riusciva neppure a parlare e non era facile caricarlo sul gommone, così l'abbiamo disteso sul materassino matrimoniale di altri bagnanti che si trovavano lì vicino".Il turista è stato riportato a riva. In spiaggia era già accorso un medico, che insieme ai bagnini, ha applicato la mascherina dell'ossigeno al bagnante salvato, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza e del successivo trasferimento in ospedale.Magnini ha commentato la vicenda: "Ho fatto solo quel che dovevo".