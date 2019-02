I primi commenti del voto in Sardegna Lega: "Elettori ci premiano, governo avanti". Nugnes: "Leadership Di Maio va messa in discussione" "La propaganda non basta, come dimostrano i risultati dei Cinquestelle in Sardegna. Cade anche il mito dell'autosufficienza della Lega" commenta a sua volta il vice presidente della Camera, su twitter, Mara Carfagna

Condividi

La propaganda non basta, come dimostrano i risultati dei Cinquestelle in #Sardegna. Cade anche il mito dell'autosufficienza della Lega: il centrodestra e' competitivo solo se unito e plurale. #VinciamoInsieme — Mara Carfagna (@mara_carfagna) 25 febbraio 2019

Riflettori puntati sulla Sardegna. Mentre prosegue lo spoglio, che fino a questo momento conferma un sostanziale testa a testa tra il candidato di centrodestra e quello di centrosinistra, arrivano i primi commenti a caldo.Malumore tra i 5stelle. Ancora poche le sezioni scrutinate, ma alcuni esponenti del Movimento lamentano che "la base è stata messa da parte" e che "serve una riflessione". La senatrice Paola Nugnes attacca: "Leadership di Di Maio va messa in discussione". Il vicepremier intanto - incalzato dai cronisti - parla di un "Movimento vivo e vegeto"."Noi andiamo avanti per la nostra strada, gli elettori ci premiano, se altri hanno qualche problema è giusto che decidano loro come risolverlo". Lo ha detto a Londra il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, rispondendo sullo scarto fra il risultato della Lega e quello del M5S in Sardegna, a margine di un forum con investitori e analisti della City organizzato all'ambasciata d'Italia dallo studio legale Legance. "La linea resta tracciata - ha proseguito - andiamo avanti con tranquillità, serenità e serietà nell'azione di governo".Sul fronte Lega invece c'è massima tranquillità, nessun pericolo - assicurano - per la tenuta dell'esecutivo. Premette che "il candidato del centrosinistra è forte" e che, dunque, "sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice". Detto anche che "quando si tratta di amministrative la realtà locale è forte rispetto a quelle che sono le dinamiche nazionali" e che "abbiamo fatto il possibile, aspettiamo i risultati", sta Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega, guardare alle Regionali in Sardegna per assicurare che "l'esito di queste elezioni non avrà alcun effetto sul governo". "Ogni elezione a livello territoriale va vista nell'ottica del territorio. Come è stato per l'Abruzzo, anche per la Sardegna non ci saranno ripercussioni sul governo", ribadisce sempre dai microfoni di 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. "Noi della Lega non abbiamo mai fatto pesare al partner di governo che noi siamo in salute e loro hanno qualche problema legato al radicamento sul territorio", rileva ancora."Non mi risulta, penso proprio di no, assolutamente no". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, a Napoli per un convegno sul Mediterraneo, risponde a chi gli chiede se il risultato del Movimento 5 Stelle può scalfire la tenuta del Governo. "Fermo restando che queste sono questioni che riguardano i più alti riferimenti politici del Governo e delle varie compagini e che io faccio il ministro tecnico - ha spiegato Costa - però penso proprio di no. Aspettiamo stasera, ma un'analisi del genere credo tocchi al vicepremier Di Maio", ha concluso Costa."Massimo Zedda in Sardegna ha fatto un grandissimo lavoro e se venissero confermati i dati di ieri sera non ne sarei stupito perché conosco le sue qualità''. Lo ha detto Maurizio Martina ospite a Radio popolare. ''Quando in questi mesi abbiamo lavorato sia alla coalizione in Abruzzo sia alla coalizione in Sardegna abbiamo sempre avuto in testa questo fondamentale lavoro a supporto dei candidati che sta dando risultati'', ha aggiunto."La propaganda non basta, come dimostrano i risultati dei Cinquestelle in Sardegna. Cade anche il mito dell'autosufficienza della Lega: il centrodestra è competitivo solo se unito e plurale. #unitisivince". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, su Twitter.