Oristano Sardegna, scatta foto e precipita in mare: recuperato il corpo Potrebbe trattarsi di un turista ospite di un albergo vicino al luogo della disgrazia

Condividi

È stato recuperato intorno alle 18 il corpo dell'uomo morto nel mare di S'Archittu, sulla costa oristanese, dopo essere caduto in acqua da uno scoglio mentre fotografava il mare in tempesta.A recuperare il cadavere sono stati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, che hanno utilizzato una grossa rete da pesca procurata dai barracelli di Cuglieri e portata sul luogo, raggiungibile solo a piedi, con una vecchia carriola.Negli indumenti dell'uomo non sono stati trovati documenti e la sua identità non è stata ancora accertata, ma potrebbe trattarsi di un turista ospite di un albergo a poche centinaia di metri dal luogo della disgrazia.