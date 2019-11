​Sardine, in 10.000 a Parma in piazza Duomo

Dopo Reggio Emilia e Rimini, il popolo delle 'sardine' è tornato oggi a riunirsi a Parma, riempiendo nuovamente il centro storico di una città a contrasto della Lega di Salvini."Care Sardine, benvenute a #Parma, siete 10 mila", scrive su Facebook il sindaco Federico Pizzarotti. "Fate sentire alta e solenne la voce di una città libera in una terra libera. Perché nessuno può venire in Emilia Romagna - prosegue - e insegnare a noi cos'è la libertà".Come di consueto non si sono viste bandiere o simboli di partito durante il flash mob iniziato attorno alle 19 in piazza Duomo."Si può fare politica senza usare parole di odio", hanno detto gli organizzatori. "Sentiamo l'esigenza di reagire contro una campagna politica fondata su odio e discriminazione portata avanti da alcuni movimenti politici", hanno aggiunto.