Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: arrestato un giovane

Condividi

E' stato arrestato questa mattina nella borgata sassarese di Ottava il presunto omicida del calciatore ucciso nella notte a Sassari. Daniele Ventriglia, 25 anni, originario di Carbonia ma residente anche lui a Ottava, come la vittima è stato fermato dagli agenti della Polizia stradale.Il giovane era scappato subito dopo avere inferto alcune coltellate al calciatore dilettante, il 23enne della provincia di Sondrio Nicola della Morte, che è rimasto ucciso. I carabinieri della Compagnia di Sassari, guidati dal maggiore Fabio Melci, avevano fatto scattare immediatamente le ricerche congiunte, estese a tutte le forze dell'ordine. In mattinata gli agenti della Polizia stradale hanno rintracciato il giovane omicida vicino alla chiesa della borgata, non lontano dal luogo del delitto. Il giovane non ha rilasciato nessuna dichiarazione e ora è trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Sassari.