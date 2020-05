L'Europa dopo il coronavirus Anniversario Schuman. Sassoli: restiamo uniti per essere più forti A Bruxelles la celebrazione in videoconferenza del 70° anniversario del discorso di Robert Schuman. Il presidente Sassoli: rafforzare lo stato sociale e rilanciare la democrazia partecipativa per tenere unita l'Europa che dopo il Covid-19 non potrà più essere la stessa

Condividi

Oggi 9 maggio è l'anniversario della dichiarazione di uno dei padri fondatori dell'Europa politica,avvenuta a Parigi 70 anni fa da parte dell'allora ministro degli Esteri francese. Per l'occasione a Bruxelles si è organizzato un evento dal titolo"Mai quanto in questo momento risuonano attuali le parole con cui Robert Schuman ha aperto la sua dichiarazione il 9 maggio di 70 anni fa. Solidarietà, uguaglianza, condizioni uguali per tutti, sono le parole che ripete nel suo intervento gettando le basi per la costruzione della futura Unione europea": ha detto il presidente del Parlamento europeo,, che nell'emiciclo ha voluto riunire simbolicamente e in videoconferenza le realtà europee che con le loro azioni quotidiane contribuiscono a cambiare e migliorare le condizioni di vita delle persone più svantaggiate e vulnerabili.Tra loro Pierre Rabhi, fondatore del movimento Colibrì, Luca Casarini, Capo Missione in mare di Mediterranea Saving Humans, e Yayo Herrera, presidente del think tank ecologico Transitions Forum, Chez nous - Bij Ons, Emmaus - La Poudriere, Samusocial, DoucheFLOUX, Jamais Sans Toit e Croix rouge."L'unica cosa che potrà salvarci e permettere di risollevare le nostree proteggere i nostri cittadini - ha aggiunto- è la consapevolezza che dobbiamo camminare insieme, più spediti rispetto al passato. Ma senza unanessuno potrà risollevarsi. Dovremo essere capaci di mobilitare una grande quantità di risorse in grado di far ripartire velocemente un'economia completamente bloccata. E dovremo farlo velocemente, perché i cittadini e le imprese non possono aspettare".Sassoli ha poi parlato della necessità di avviare il processo di ricostruzione intorno al"La crisi economica e finanziaria ha portato all'aumento della disoccupazione e la crescita delle disuguaglianze sia tra le nazioni che all'interno di esse. Dobbiamoche rischiano di essere fortemente penalizzati e ai quali deve andare tutto il nostro sostegno concreto. Non vogliamo che la presenza delle donne nelle nostre società venga compromessa e ci faccia tornare indietro"."Un grande sforzo dovrà essere fatto nel- ha continuato - non partiamo da zero. Pensate ai milioni di disoccupati negli Stati Uniti che da un giorno all'altro si sono trovati licenziati e senza l'assicurazione sanitaria abbandonati a loro stessi. Da noi la sanità pubblica è un aiuto fondamentale, insieme a molteplici meccanismi di sostegno utili a proteggere la vita dei nostri cittadini. Non partiamo da zero ma sentiamo adesso più di prima la necessità di rafforzare il nostro modello sociale come un bene primario prezioso da difendere per non lasciare indietro nessuno".NellSassoli ha proseguito: "E' nelle difficoltà che va imbracciato il coraggio e vanno trovate le risorse per ripartire. E alla nostra generazione è adesso richiesto di trovare il coraggio che fu dei nostri fondatori, di gettare lo sguardo verso l'ignoto per rafforzare un progetto a cui molti nel mondo guardano come a un esempio di pace, solidarietà e prosperità. E' il, garanzia del rispetto della democrazia e dei nostri valori, nonché tutela dei diritti dei cittadini europei. E' il diritto europeo il più grande investimento sulla nostra libertà. E la difesa del diritto europeo passa innanzitutto per il rispetto degli organi giurisdizionali, prima tra tutti lale cui decisioni sono vincolanti per tutti e che tutti devono impegnarsi ad osservare".E ancora: "Se c'è una cosa che questa crisi sanitaria ha mostrato agli occhi dei cittadini è che l'Europa ha già dentro una grande risorsa. Parlo della. Donne e uomini che si sono rimboccati le maniche mettendosi a disposizione per sostenere chi era in difficoltà. 70 anni fa siamo partiti dicendo 'mai più la guerra'; 70 anni dopo dobbiamo dire 'mai più morti per fame e mai più morti nel Mediterraneo'. Le persone e la società civile sono il motore del progetto europeo. Solo ripartendo dal basso potremo riformare l´Unione mettendo al centro gli interessi dei cittadini europei.E' nostro compito rilanciare il principio della. Questi sono i valori da cui l'Europa deve ripartire. La democrazia non è passata di moda, ma deve aggiornarsi per continuare ad essere strumento per migliorare la vita delle persone. La nostra conferenza dovrà vivere di un dibattito intenso e dal basso, non nel chiuso di un circolo accademico o di un semplice dibattito istituzionale. Riformare la democrazia, questo è l'obiettivo da perseguire. E dobbiamo farlo mettendo in campo strumenti utili che prevedano meccanismi rapidi di decisione. Il diritto di veto, nel funzionamento del processo decisionale europeo, è uno strumento anacronistico e questa crisi, con la necessità di misure urgenti e tempestive, ne è una dimostrazione lampante".. Ci sarà sempre più bisogno di una Conferenza sul Futuro della Ue, che non potrà che essere costruita dal basso verso l'alto e che avrà bisogno di ascoltare tutti coloro che, già ora, lavorano per cambiare le cose", ha affermato Sassoli."Se rimaniamo uniti nella solidarietà e con i nostri valori, allora l'Europa potrà emergere anche questa volta dalla crisi, più forte di prima": E' il messaggio centrale di una lettera del presidente del Consiglio europeo,del presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, e della presidente della Commissione Ue,pubblicata oggi dal Corriere della Sera in occasione del 70° anniversario del discorso di Schuman. "La generazione degli anni '50 pensava che sulle rovine della guerra si potessero costruire un'Europa e un mondo migliori", hanno ricordato i tre presidenti invitando a imparare da "queste lezioni".Poi il ringraziamento al personale sanitario, alle forze dell'ordine e ai lavoratori nei negozi e "anche i cittadini, per lo spirito di"L'Europa mostra il suo lato migliore quando dà prova di vicinanza e solidarietà", hanno osservato, "dopo aver temuto per la loro vita, molti europei sono ora preoccupati per il loro lavoro. E' necessario riavviare il motore dell'economia europea".