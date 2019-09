ITALIA

Minisbarchi anche in Sardegna, 40 algerini arrivati solo ieri Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, nella notte arrivati 21 tunisini Mentre le grandi navi restano ferme al largo della costa italiana, continuano i mini sbarchi. Un gruppo di migranti tunisini con una barca a vela è riuscito a sbarcare in una zona rocciosa di Lampedusa. Ieri 40 algerini sono sbarcati in Sardegna

Condividi Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa dove nella notte sono arrivati 21 tunisini. La Polizia ha rintracciato i migranti lungo la costa dell'isola siciliana, poco dopo lo sbarco di fortuna, e li ha portati nel centro di accoglienza. I 21 tunisini erano arrivati a Lampedusa nella notte a bordo di una barca a vela, al limite delle possibilità di navigazione, che le forze dell'ordine stanno ancora cercando. I migranti subito dopo lo sbarco si erano sparpagliati, ma la polizia li ha rintracciati lungo le stradine costiere dell'isola. Alcuni sono stati medicati per piccole escoriazioni dovute forse allo sbarco in una zona rocciosa.



I mini sbarchi nella giornata di ieri avevano interessato anche le sponde della Sardegna dove, su segnalazione dei cittadini, in varie località della costa sono stati rintracciati una quarantina di migranti, tutti maschi, adulti e in buone condizioni di salute, che si aggiravano nella aree balneari. Gli inquirenti fanno sapere che si tratta di persone di nazionalità algerina. I migranti sono stati trattenuti sul posto e, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti nel centro di accoglienza di Monastir.

