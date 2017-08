Scacchi, Kasparov torna a giocare dopo 12 anni Parteciperà alla gara 'Rapid and Blitz' che si disputerà a Saint Louis negli Stati Uniti. Kasparov si è ritirato nel 2005, cinque anni dopo aver perso il titolo mondiale contro il connazionale Vladimir Kramnik

Sfida tra Kasparov e Kramnik

Dodici anni e cinque mesi dopo il ritiro Garry Kasparov torna a disputare un torneo di scacchi. Il campione russo, oggi 54enne, parteciperà alla gara 'Rapid and Blitz' che si disputerà a Saint Louis negli Stati Uniti. Kasparov si è ritirato nel 2005, cinque anni dopo aver perso il titolo mondiale contro il connazionale Vladimir Kramnik.Nel torneo americano Kasparov non incontrerà il campione del mondo in carica, il norvegese Magnus Carlsen, ma se la vedrà con rivali di peso come l'indiano Viswanathan Anand e il russo Serguei Kariakin.Kasparov, detentore del titolo mondiale per 15 anni, dal 1985 al 2000, ha disputato il suo ultimo incontro l'11 marzo 2005 a Linares, in Spagna.