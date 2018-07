Scarcerazione dubbia Brasile, giudice blocca ordine scarcerazione dell'ex presidente Lula Era stato condannato a 12 anni ed un mese per corruzione e riciclaggio. In corso scontro nella magistratura tra chi ha ordinato la scarcerazione e chi ha disposto la cancellazione del provvedimento

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Sulla scarcerazione di Lula è scontro nella magistratura in Brasile. Il giudice Joao Gebran Neto ha revocato l'ordinanza di scarcerazione per Inacio Lula da Silva emessa a sorpresa dalla Corte d'Appello di Porto Alegre, disponendo che il 72enne ex presidente resti in carcere.Il giudice Gebran Neto sta istruendo il processo d'appello ed è uno dei tre giudici dell'ottava sezione del Tribunale Regionale Federale della 4a regione di Porto Alegre che in primo grado ha condannato Lula a 12 anni e un mese di carcere per corruzione e riciclaggio, lo scorso aprile.Nelle scorse ore, invece, la Corte d'appello di Porto Alegre aveva ordinato la scarcerazione dell'ex presidente brasiliano con un provvedimento d'urgenza. La decisione dei giudici ha stabilito che la liberazione debba avvenire "secondo il regime d'urgenza nella data di oggi, presentando questo ordine a qualsiasi Autorità di polizia presente sul luogo della polizia federale di Curitiba".La squadra di avvocati del fondatore del Partito dei Lavoratori aveva chiesto che Lula fosse rimesso in libertà almeno per il periodo previsto per i vari ricorsi d' Appello contro la sua condanna a 12 anni e un mese di carcere, in base al principio della "presunzione di innocenza".Lula, nonostante l'arresto, guida i sondaggi delle presidenziali brasiliane con il 30% dei consensi. L'ex presidente 72enne ha annunciato la sua decisione di partecipare alle elezioni del 7 ottobre anche se ancora non è chiaro se potrà presentarsi alle presidenziali. Lula sperava nella scarcerazione per poter condurre in prima persona la campagna elettorale.Lula ha guidato il Brasile dal 2003 al 2010 ed è stato accusato e sottoposto a processo per aver ricevuto in dono un triplex balneare (cioé di un lussuoso appartamento vista mare su tre piani a Guarujá) da parte di una società di costruzioni. Questo appartamento sarebbe stato dato in cambio di favori per l'ottenimento di appalti pubblici e sarebbe stata implicata nella concessione dell'appartamento super lusso anche la defunta moglie di Lula, Leticia.