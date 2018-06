Trasferiti in Italia con la falsa promessa di un lavoro e una casa Caporalato, operai schiavizzati e umiliati. Sei fermi a Ragusa Costretti mangiare cibo scaduto, a cercare i vestiti nei cassonetti. Ogni tentativo di ribellione era punto con violenza

Condividi

Le vittime si sono ribellate a una vita di schiavitù, alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale. E’ stato scoperto uno scenario di degrado, violenza e miseria dalla Squadra mobile di Ragusa che, nell’ambito dell’operazione “Boschetari”, ha eseguito un decreto di fermo della Direzione distrettuale antimafia di Catania a carico di cinque romeni. Lucian Milea, Monica Iordan, Marian Munteanu, Alice Oprea e Marian Oprea, sono gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, oltre che sfruttamento della prostituzione minorile.Le indagini sono partite nel settembre 2017 dalle dichiarazioni di una delle vittime si è presentato in questura denunciando una situazione di grave sfruttamento lavorativo. Le dichiarazione sono state confermate anche da un’altra vittima, consentendo l’avvio delle indagini che hanno accertato l’esistenza di un’associazione criminale.La banda criminale curava il reclutamento delle vittime e il trasferimento in Italia dalla Romania con l’introduzione nel mondo del lavoro agricolo, tutte scelte tra persone in stato di estremo bisogno (minori, anziani e talvolta legati da vincoli di parentela a qualcuno degli indagati). Gli aguzzini organizzavano squadre di operai che venivano pagati a cassetta dai committenti e lo sfruttamento sessuale era una pratica abituale soprattutto ai danni delle più giovani.Le vittime erano attirate con l’inganno e la falsa promessa di un lavoro di una casa, ma poi una volta giunte in Italia erano private di ogni cosa, ridotte a una dimensione di schiavitù. Gli aguzzini costringevano le vittime, alcune delle quali minori, in una condizione di isolamento impedendo ogni contatto con i familiari, vivendo in immobili privi di riscaldamento. Forzati a vestirsi con indumenti prelevati dai cassonetti, ogni tentativo di fuga e ribellione veniva punito con violenza inaudita.Il decreto di fermo è stato convalidato dal gip di Ragusa che, dopo aver applicato la misura cautelare in carcere, ha trasmesso gli atti al gip di Catania. Al momento un sesto indagato è ancora ricercato.