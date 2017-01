Sci, Coppa del Mondo: Paris trionfa in discesa a Kitzbuehel L'azzurro fa il bis dopo il 2013, Fill 4°, due francesi sul podio tra gli azzurri

Dominik Paris

Trionfo azzurro sulla mitica Streif di Kitzbuehel: ha vinto il meranese Dominik Paris in 1'55"01.E' la sua seconda vittoria in discesa sulla Streif dopo quella del 2013, oltre al secondo posto del 2015, anno in cui aveva vinto anche il superG della località austriaca.Sul podio, a sorpresa, sono finiti i francesi Valentin Giraud Moine, secondo, e Johann Clarey, che in una gara emozionante hanno preceduto l'altro azzurro Peter Fill. Il vincitore dello scorso anno ha chiuso quarto dopo essere stato a lungo secondo.