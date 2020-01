Tre italiani nei primi dieci Sci, Coppa del mondo: primo podio per Alex Vinatzer, terzo nello slalom a Zagabria Il giovane talento azzurro era ottavo dopo la prima manche. Nella top ten altri due atleti azzurri: Manfred Moelgg ottavo e Simon Maurberger decimo con il suo miglior risultato in carriera

Primo podio in carriera in Coppa del Mondo per Alex Vinatzer. Il giovane talento azzurro ha chiuso al terzo posto lo slalom speciale di Zagabria vinto dal francese Clement Noel con il tempo di 1'57"14.Secondo ad appena 7 centesimi lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Vinatzer, che era ottavo dopo la prima manche, è risalito fino alla terza piazza a 29 centesimi dal vincitore. Nella top ten anche Manfred Moelgg, ottavo a 77 centesimi.Grande soddisfazione per tutto il team italiano, al secondo podio consecutivo nella specialità dopo il terzo posto centrato in Val d'Isère da Stefano Gross. Oltre a Moelgg nella top ten anche Simon Maurberger, decimo e al suo miglior risultato in carriera.Più indietro invece Tommaso Sala e Giuliano Razzoli, rispettivamente in 26/a e 29/a posizione. Non hanno partecipato alla seconda manche Riccardo Tonetti e Stefano Gross, uscito fuori di pista nella prima parte di gara.