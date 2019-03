Andorra Sci, Paris vince il SuperG a Soldeu e la Coppa del mondo Dopo la vittoria di ieri in discesa nuova impresa dell'azzurro

L'azzurro Dominik Paris, con un'altra formidabile impresa, dopo il successo di ieri in discesa ha vinto a Soldeu anche l'ultimo superG della stagione conquistando anche la Coppa del mondo di disciplina (nel 1995 ci era riuscito Peter Runggaldier).Secondo posto per lo svizzero Mauro Cavaziel, terzo l'austriaco Vincent Kriechmayr. Quinto posto per l'altro azzurro Christof Innerhofer."Non so se ho mai spinto così tanto in vita mia, ma oggi ci voleva con tanti avversari forti, su una pista tecnica dove faccio più fatica". Così un entusiasta Dominik Paris dopo la vittoria. "Nella prima parte ho cercato di fare più velocità possibile, poi sono andato abbastanza lungo nel salto - ha aggiunto al sito della FISI - ma ero convinto abbastanza delle linee. Sul muro ho sciato come riesco, anche se tecnicamente non sono male preferisco andare dritto. Ma sono riuscito a mollare e sotto ho fatto la differenza"."Sognavo da tempo la mia prima coppa di specialità, finalmente è arrivata. Sono fiero di tutta la stagione, da Bormio in poi mi sono divertito", ha dichiarato ancora Paris. "Ho trovato fiducia, anche pensando a tutto il lavoro fatto quest'estate. La cosa più bella è che mi diverto mentre sono in pista, poi non so neppure perché siano arrivati i risultati. La mia famiglia è importante, mi sostiene sempre: ringrazio anche tutti i tifosi, oggi di fa festa", ha concluso Paris.