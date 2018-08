Continua lo sciame sismico in Molise, almeno 27 nuove scosse

Dopo il terremoto di magnitudo Ml 5.2 (Mw 5.1), numerose altre scosse sono state registrate dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Campobasso. In particolare, informa una nota, alle 23 sono 27 i terremoti localizzati, otto dei quali di magnitudo uguale o superiore a 2,5. Alle 22:22 è stato registrato l'evento più forte, una scossa di magnitudo Ml 4.5 (Mw 4.4), localizzata 4 km a Sud Est di Montecilfone a una profondità di 9 km. "Stiamo continuando ad analizzare i dati per capire le caratteristiche delle faglie che si sono attivate in questi giorni, fa sapere l'istituto."La zona", si legge ancora nel comunicato, "è poco conosciuta dal punto di vista sismico per una limitata documentazione della sismicità storica. Vogliamo precisare, comunque, che la faglia che sta provocando i terremoti di queste ore si trova a 10-15 km piu' a nord di quella che ha determinato i terremoti del 2002 di San Giuliano di Puglia, pur avendo caratteristiche simili (parliamo di faglie trascorrenti in entrambi i casi)". L'ultimo sisma è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 6,12 a Costa Marchigiana, in provincia di Ancona, per una magnitudo di 2,6 e a 8 chilometri di profondita'.I tecnici stanno controllando se la forte scossa di ieri sera ha danneggiato le infrastrutture. Stamattina è chiuso per verifiche il viadotto del Liscione che corre sull'invaso artificiale di Guardalfiera. Controlli sui piloni e sulla tenuta della diga che chiude il lago sono in corso. La Statale 647 Fondovalle del Biferno è chiusa al chilometro 54 per cedimento della base stradale.A Guglionesi ci sono palazzi evacuati per rischio crollo ed è stata istituita una zona rossa nel centro. Per le persone che non possono rientrare nelle proprie casa è stata allestita una tendopoli.