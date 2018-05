Monfalcone Fincantieri, operaio 19enne schiacciato da un blocco di cemento: sciopero di due ore I lavoratori sciopereranno alla fine di ogni turno per manifestare solidarietà e vicinanza alla famiglia del ragazzo. In due giorni in Friuli si sono verificati tre incidenti gravi





Condividi

Oggi sono state indette 2 ore di sciopero unitario nella sede Fincantieri Palermo per l'incidente in cui ieri, nel cantiere navale del gruppo di Monfalcone, è morto un operaio di 19 anni schiacciato da un blocco di cemento.I lavoratori si asterranno per due ore dal lavoro a fine di ogni turno per ribadire la necessità che sul tema degli appalti nel gruppo Fincantieri si apra una vertenza sulla gestione della sicurezza, con un aumento dei controlli e la messa in campo di tutte le misure necessarie per salvaguardare la vita degli operai.Sempre in Friuli, nel giro di due giorni, si sono verificati tre gravi incidenti sul lavoro. Dopo la morte dell'operaio 30enne travolto da un muletto a Fagagna e del 19enne che è rimasto schiacciato da 700 chili di cemento a Monfalcone, ieri un altro grave infortunio si è verificato nel cantiere della Fincantieri di Pavia di Udine. Un ragazzo di 16 anni si è semiamputato una mano mentre stava lavorando con una fresa.Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha commentato prima di riunirsi per l'assemblea dei lavoratori di Fincantieri: "Non possiamo più ritrovarci a tragedia avvenuta, perchè non si può morire per lavorare, non si può morire a 19 anni. Servono atti concreti che servano a prevenire futuri incidenti".Intanto si attende per oggi pomeriggio l'incontro della Cisint con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'amministratore delegato Fincantieri Giuseppe Bono.