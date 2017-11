Scontro fra 5 tir su A4: code e forti disagi Tre mezzi sono stati rimossi. Uno dei conducenti è ferito in modo molto grave

Cinque tir sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto stamani sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, nei pressi dell'uscita di San Stino di Livenza (Venezia), in seguito al quale Autovie Venete ha deciso la stessa uscita e Portogruaro (Venezia), con uscita obbligatoria a Portogruaro. Nella zona si sono formate code di sette chilometri su una carreggiata e di tre chilometri sull'altra. Tre Tir sono stati rimossi rapidamente mentre altri due, danneggiati in maniera grave - si apprende da Autovie Venete - sono tuttora sul posto. Nell'incidente uno dei conducenti dei mezzi pesanti rimasto ferito in maniera molto grave ed è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco. L'incidente - riferisce Autovie Venete - è avvenuto in un tratto di autostrada dove al momento non sono stati installati i cantieri per la realizzazione della terza corsia e dove la carreggiata ha larghezza normale ed totalmente libera da intralci legati a lavori.