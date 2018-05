Non si segnalano danni a cose o persone Scossa di magnitudo 3.8 nel maceratese: evacuate alcune scuole L'epicentro è stato registrato nella zona di Muccia. Alle 5.49 - una scossa di magnitudo 2.9 - si è verificata nel bresciano. Il sindaco: qui la terra trema sempre

#terremoto ML 3.8 ore 10:49 IT del 21-05-2018 a 2 km W Muccia (MC) Prof=8Km https://t.co/2tji9GdWu7 — INGVterremoti (@INGVterremoti) 21 maggio 2018

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco fa in varie località delle Marche, ad Ancona, Jesi, Fabriano. Secondo il sito dell'Ingv la scossa ha avuto una magnitudo 3.8 con epicentro 2 km a ovest di Muccia (Macerata), a 5 da Pieve Torina e 6 da serravalle di Chienti e Pievebovigliana, a una profondità di 9 km.Per ora, nella zona dell'epicentro, non si segnalano grandi danni, ma sono comunque in corso le verifiche dei vigili del fuoco. Successivamente sono state avvertite altre 7 'repliche', tutte comprese, tra magnitudo 1.1. e 2.1 e localizzate nel Maceratese.Alcune scuole sono state evacuate in via preventiva: tutte gli istituti di ogni ordine e grado di San Severino dove sono in corso controlli, l'istituto alberghiero Varnelli di Cingoli, l'istituto Locatelli di Tolentino, le elementari di Matelica."Qui la terra trema sempre - dice all'Ansa il sindaco di Muccia Mario Baroni -, poi ogni tanto c'è una scossa più forte, come oggi, ed è devastante sotto l'aspetto psicologico. Ma è anche un intralcio per la ricostruzione. La gente dice 'faccio tanta fatica per ricostruire, ma per cosa? Perché poi magari viene giù tutto un'altra volta".Questa mattina presto, alle 5.49, un terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato questa mattina alle 5.49 nel bresciano. Il sisma è stato localizzato dall'Ingv nella zona di Cellatica a una profondità di 8 chilometri.