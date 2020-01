Albania, scossa di terremoto di 4.2 gradi vicino a Durazzo Il sisma di magnitudo 6.5 che ha colpito la zona il 26 novembre scorso ha causato oltre 50 morti e 2mila feriti

Condividi

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 3:53 sulla costa settentrionale dell'Albania, non lontano da Durazzo. Secondo i dati dell'agenzia geologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro in mare a circa 13 km di profondità ed epicentro 27 km a nordovest dalla città dell'anfiteatro romano. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Il sisma di magnitudo 6.5 che ha colpito la zona il 26 novembre scorso ha causato oltre 50 morti e 2mila feriti.