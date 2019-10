Scossa di terremoto nel Siracusano, tanta paura ma nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.03 si è registrata questa notte intorno alle 3 nel Siracusano. L'epicentro è stato localizzato in mare, a 12 chilometri da Siracusa come registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato avvertito nel capoluogo ed in alcuni Comuni della provincia, costringendo diversi residenti a scendere in strada, dopo aver chiamato le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco. Non si registrano per ora danni agli edifici né ci sono persone rimaste ferite.