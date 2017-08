Scozia Giallo a Glasgow: giovane italiana trovata morta nel suo appartamento A dare l'allarme la coinquilina che rincasando ha trovato il cadavere. Sconosciute al momento le cause del decesso. Farnesina segue vicenda

Aveva 26 anni, Debora Rastelli, la ragazza italiana - originaria del biellese - trovata morta nel suo appartamento di Glasgow, che divideva con una amica. E' stata proprio quest'ultima a contattare le forze dell'ordine quando rincasando ha trovato il cadavere riverso a terra. Sconosciute al momento le cause del decesso. Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che sul corpo della giovane non siano stato trovati segni di violenza.La polizia scozzese ha allertato gli investigatori italiani al fine di contattre e comunicare quanto accaduto ai familiari della vittima. A quanto si apprende fino a questo momento non avrebbero fornito altre informazioni.Debora Rastelli si era trasferita nella città scozzese da circa un anno con l'intenzione di imparare la lingua inglese e mettere da parte i soldi per proseguire gli studi. Nel frattempo aveva trovato una occupazione: lavorava come assistente sanitario. I genitori non avevano sue notizie da due giorni.La Farnesina "segue sin dal primo momento" la vicenda della giovane italiana trovata morta nella sua abitazione a Glasgow, "in stretto raccordo con il consolato generale di Edimburgo e le autorità locali, ed è in contatto con la famiglia della connazionale per prestare ogni possibile assistenza".