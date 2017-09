Scuola, Fedeli: stiamo valutando riduzione della scuola media da tre a due anni

"Abbiamo iniziato in questi giorni a ragionare sulle scuole medie. Gli argomenti su cui si discute sono la durata, le materie, le modalità di studio ma in un'ottica di armonizzazione di tutti i cicli in modo da non creare scompensi. È chiaro che nella legislatura non ci saranno i tempi per una riforma, ma voglio offrire una proposta che permetterà di avere gli strumenti per affrontare il tema nei tempi giusti". Lo annuncia, in una intervista alla Stampa, il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, che spiega: "L'obiettivo è portare il maggior numero di ragazze e ragazzi ad avere una formazione migliore, ridurre il gap tra Italia e il resto dell'Ue per numero di laureati, di diplomati, di Neet e di studenti che abbandonano le scuole".Dunque, "valutiamo la riduzione da tre anni a due". "Come formare gli studenti - continua Fedeli - deve diventare un elemento decisivo del dibattito pubblico. L'obiettivo non è una nuova riforma, ma essere consapevoli del fatto che l'Italia ha il sapere, l'innovazione e la ricerca come fattori primari nelle scelte che riguardano il Paese. Abbiamo già preso diverse decisioni che vanno in questo senso. Stiamo ragionando sulla sperimentazione dell'Erasmus nelle secondarie. Stiamo verificando la possibilità che in tutti i percorsi formativi i ragazzi studino la lingua inglese".