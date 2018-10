Scuole chiuse domani per il maltempo in diverse regioni

La prefettura chiude le scuole di ogni ordine e grado lunedì e martedì a Vicenza, oltre che in provincia, a causa del maltempo. Lo rende noto il Comune di Vicenza. 2 ore fa "Maltempo, stato di attenzione per criticità tra lunedì pomeriggio e martedì", ha scritto su Twitter il Sindaco Rucco: “Invito i cittadini a tenersi informati e a iscriversi al servizio Sms di #emergenza".Scuole chiuse anche domani in sei comuni del Grossetano a causa del maltempo. Nella provincia di Grosseto è infatti stata diramata per domani un'allerta arancione per forti temporali, vento e rischio idrogeologico e idraulico. I sindaci hanno pertanto deciso la chiusura delle scuole nei comuni di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, e Orbetello.L'ondata di maltempo che interessa da oltre 24 ore la Liguria non abbandona la regione, anzi: domani su gran parte del territorio scatta l'allerta rossa, il massimo livello di allerta. Lo ha comunicato la Protezione Civile, sulla base dell'ultimo bollettino Arpal. L'allerta scatterà dalle 6 della mattina fino alle 18 sulle province di Savona e di Genova, mentre su quella di La Spezia, dove vige l'allerta arancione dalla mezzanotte di oggi alle 11 di domani, scatterà alle 12 quella rossa che terminerà alle 24. L'unica provincia esclusa è quella di Imperia, dove l'allerta è arancione dalla mezzanotte alle 14.A Genova, come negli altri comuni della Liguria, allo scattare dell'allerta rossa, le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse. Nei territori dove vige l'allerta arancione, spetterà ai sindaci la decisione di tenere aperte o chiuse le scuole. L'allerta rossa indica una situazione meteo idrogeologica di grave pericolo, con fenomeni ingenti ed estesi.Anche la Prefettura di Belluno ha disposto per lunedì la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in relazione al forte maltempo che si abbatterà, secondo le previsioni, in tutto il Veneto, in particolare nell'area dolomitica. Il provvedimento è legato all'avviso di criticità idrogeologica e idraulica emanato oggi dalla Regione Veneto con il quale è stato dichiarato da lunedì a martedì lo stato di allarme in tutta la provincia di Belluno. A preoccupare è soprattutto che le forti precipitazioni inneschino delle frane, come accaduto in passato.