La scure dei dazi sui prodotti iconici della tradizione italiana

Pasta, olio e vino italiani si sono salvati ma la scure dei dazi commerciali Usa contro l'Ue si e' abbattuta sui formaggi più iconici del Made in Italy, come parmigiano e pecorino, e sul prosciutto. Le tariffe sulle importazioni statunitensi dal Vecchio continente, per 7,5 miliardi di dollari, scatteranno dal prossimo 18 ottobre e saranno del 10% sugli aerei commerciali e del 25% sugli altri beni industriali e agricoli. Sul Pil italiano, l'effetto stimato e' dello 0,05%.LA LISTA DEI PRODOTTI COLPITI La lista dei prodotti colpiti è stata pubblicata sul sito dell'Ufficio dal Rappresentante al Commercio Usa, Robert Lighthizer mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio chiedeva al segretario di Stato americano Mike Pompeo, in visita a Roma, di tutelare le produzioni strategiche italiane. E se il titolare della Farnesina, interpellato dall'Agi sui dazi Usa la scorsa settimana a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu, aveva detto che i buoni rapporti con Donald Trump avrebbero aiutato, ieri ha assicurato che sarà fatto di tutto "per riuscire a difendere il Made in Italy, le nostre eccellenze nel mondo e per riuscire ad aumentare la capacita' di esportazione delle nostre aziende". L'Italia, come ha tenuto a sottolineare Di Maio incontrando Pompeo, non e' parte del consorzio Airbus ma e' stata comunque colpita perche' - hanno argomentato funzionari dell'Ufficio del Rappresentante Usa al commercio - il ricorso e' contro l'Unione europea.