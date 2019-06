Immigrazione clandestina Sea Watch, la procura di Agrigento apre un'inchiesta per favoreggiamento

Condividi

Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, ha aperto un'inchiesta sul caso della Sea Watch, da giorni al confine con le acque territoriali, al largo di Lampedusa, e al centro di un nuovo braccio di ferro con le autorità italiane che ne hanno vietato l'ingresso.Il reato ipotizzato, a carico di ignoti, anche in questo caso è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sabato scorso era stato autorizzato lo sbarco di una decina di migranti fra donne, bimbi e ammalati.Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Sea Watch. Lo rende noto il viminale. L’ong si era rivolta in via d’urgenza al Tar del Lazio per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il 'no allo sbarco'.