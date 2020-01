Migranti, Sea Watch: "Abbiamo salvato 17 persone al largo della Libia"

Sea Watch (archivio)

🔴 #SeaWatch3 ha appena soccorso altre 17 persone, tra cui 8 bambini, da un’imbarcazione avvistata in mattinata da #Moonbird.



Continueremo le ricerche anche durante la notte.



Oggi 7 casi nel Med e una sola nave. Le autorità EU contattate ci hanno ignorato. pic.twitter.com/VScKm7nK4P — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) January 9, 2020

 La nave Sea Watch 3 "ha appena soccorso altre 17 persone in pericolo in mare. Come molti altri oggi, stavano tentando di fuggire dalla guerra e dalle torture in Libia". Lo scrive Sea Watch su Twitter. "Visto che la Ue chiude gli occhi nei confronti di coloro che rischiano la loro vita scappando lungo il Mediterraneo, noi non smetteremo di cercare e di prestare soccorso", prosegue la Ong. "Continueremo le ricerche anche durante la notte - assicura la ong via Twitter -. Oggi 7 casi nel Mediterraneo e una sola nave. Le autorità europee contattate ci hanno ignorato".Sea Watch aveva già soccorso alcune ore prima 60 persone mentre un'imbarcazione con 41 a bordo è stata segnalata in pericolo in acque Sar maltesi. "Stanno imbarcando acqua e sono alla deriva da ore", denuncia Alarm Phone.