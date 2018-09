Bolognese Trovato morto il 16enne scomparso. Ipotesi omicidio Il cadavere del ragazzo è stato trovato all'interno di un pozzo molto profondo a Castello di Serravalle, nel Bolognese. Era scomparso da otto giorni. Il recupero del corpo è stato molto complesso

di Tiziana Di Giovannandrea All’alba di lunedì mattina, 17 settembre, Giuseppe Balboni era uscito di casa e da allora non se ne avevano avute più notizie. Il giovane sedicenne era partito da Zocca, in provincia di Modena, in sella al suo motorino fiammante e proprio lo scooter rosso Phantom F12 è stato ritrovato, nei giorni scorsi, a Castello di Serravalle in provincia di Bologna, nei pressi di una fontana, coperto da foglie.Proprio a Castello di Serravalle, in località Tiola, Giuseppe Balboni è stato ritrovato morto all'interno di un pozzo.Dopo la scomparsa del ragazzo otto giorni fa, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco avevano concentrato le ricerche tra le due province. I genitori avevano fornito informazioni lanciando un appello per ritrovare il ragazzo anche sui social. Della scomparsa di Giuseppe Balboni si è occupata anche la trasmissione 'Chi l'ha visto?'.Gli inquirenti indagano sull’ipotesi di omicidio. Dalle prime informazioni sul cadavere ci sarebbe una ferita provocata da un colpo di pistola. Il caso è seguito anche dalla Procura per i minorenni guidata da Silvia Marzocchi.È stato un recupero complesso quello del corpo del 16enne ritrovato in fondo ad un pozzo sulle colline quasi al confine tra le province di Bologna e Modena. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con i sommozzatori.Rimane ancora incerta la dinamica. E non è stato chiarito chi ha segnalato la presenza del cadavere. Continuano le indagini dei Carabinieri.