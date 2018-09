Sedicenne ucciso, lite per questioni di droga. Pm chiederà carcere

Il pm della Procura per i minorenni di Bologna Alessandra Serra ha contestato al sedicenne fermato ieri per l'omicidio del coetaneo Giuseppe Balboni l'aggravante dei futili motivi e l'occultamento di cadavere. Il corpo del ragazzo scomparso dal 17 settembre è stato infatti trovato in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalle. La Procura ha chiesto poi la custodia cautelare in carcere, in vista dell'udienza di convalida del fermo, che non ancora stata fissata.Il minorenne avrebbe agito da solo. Il delitto, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto il giorno della scomparsa, al culmine di una lite fra i due ragazzi che la mattina di lunedì 17 settembre avevano un appuntamento prima della scuola. Il movente preciso del gesto ancora in fase di accertamento, ma fra le ipotesi c'è che la discussione riguardasse questioni di droga, forse un piccolo debito. La confessione da parte del giovane è arrivata solo dopo il ritrovamento del cadavere. Il giovane era andato all'appuntamento con l'amico portandosi la pistola del padre, carica, per paura e come eventuale difesa. A quanto pare il giovane fermato credeva che la discussione con l'amico, forse legata a questioni di droga, potesse degenerare e temeva per la propria incolumità.