Il settimanale: ci dispiace di aver mancato il bersaglio Sei consigli ''ironici' a Hillary Clinton per il 2018 e Vanity Fair finisce nella bufera Un video pungente che ha suscitato critiche, come quelle dell'attrice americana Patricia Arquette che ha 'suggerito' a Vanity Fair di "smettere di dire alle donne quello che dovrebbero o non dovrebbero fare". Sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente Usa, Donald Trump

Condividi

Vanity Fair è finito nell'occhio del ciclone per un video di ironici buoni propositi per l'anno nuovo rivolto a Hillary Clinton, sconfitta alle elezioni presidenziali. Subissata dalle critiche, il settimanale si è scusata, sottolineando che l'intento era quello di fare dell'umorismo ma "ci dispiace di aver mancato il bersaglio".Postato il 23 dicembre, il video si intitola "Forse è arrivato il momento per Hillary Clinton di darsi a un nuovo hobby nel 2018". Rivolgendosi alla sfidante democratica sconfitta, sei giornalisti del blog 'Hive' (sciame di api) di Vanity Fair le danno una serie di consigli prima di augurarle buon anno. Per uno di loro, "è tempo di iniziare a lavorare a un sequel del tuo libro 'Cosa è successo', titolo 'Cosa diavolo è successo'", ironizzando sul best-seller scritto dopo la sconfitta. Un'altra giornalista le consiglia di "scattare più foto nelle foreste. Dove altro potresti incontrare un'ignara escursionista?", scherzando sulla prima foto di Hillary dopo la vittoria di Donald Trump, un selfie scattato da una sua fan mentre passeggiava con il marito in una foresta. Ancora più forte il suggerimento di un'altra: "Datti a un nuovo hobby nell'Anno Nuovo: volontariato, lavorare a maglia, improvvisazione comica, letteralmente qualunque cosa che ti tenga lontana dal ricandidarti di nuovo".Infine, c'è chi consiglia alla Clinton di "buttare la bambolina vodoo di James Comey. Sappiamo tutti che pensi che Comey ti sia costato l'elezione, e magari l'ha fatto, ma l'hanno fatto anche una manciata di altre cose. E' passato un anno ed è tempo di andare avanti". Il giornalista si riferiva all'allora direttore dell'Fbi che aveva gestito il 'Mailgate', l'accusa contro la Clinton di aver usato un server di posta privata per gestire le mail all'epoca in cui era segretario di Stato.Un video pungente che ha suscitato critiche, come quelle dell'attrice americana Patricia Arquette che ha 'suggerito' a Vanity Fair di "smettere di dire alle donne quello che c...o dovrebbero o non dovrebbero fare". Caustico anche Trump, che su Twitter ha attaccato Vanity Fair che "si sta piegando scusandosi per il piccolo colpo che ha sferzato alla corrotta Hillary", ironizzando che Anna Wintour, direttrice artistica di Conde' Nast, "è fuori di sè dal dolore e chiede perdono".