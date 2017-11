Senato: sì a legge, "Fratelli d'Italia" è ufficialmente l'inno nazionale L'inno di Mameli fu scelto in via provvisoria nel 1946

Goffredo Mameli

'Fratelli d'Italia' di Goffredo Mameli (1827-1849) è ufficialmente l'inno nazionale del nostro Paese.La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato, in sede deliberante, in via definitiva, la relativa legge.La Camera aveva già dato il suo via libera il 25 ottobre scorso.L'inno di Mameli fu scelto in via provvisoria nel 1946, quando si decise di approvare la proposta dell'allora ministro della Guerra, Cipriano Facchinetti.Mameli ne scrisse il testo ventenne, nel 1847, mentre fu musicato da Michele Novaro (1818-1885).