Senegalese ucciso a colpi di arma da fuoco a Milano. Moglie: razzisti, volevamo andarcene L'uomo aveva 54 anni ed era sposato con una figlia. Secondo i Carabinieri i colpi sono stati esplosi a distanza ravvicinata, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. La moglie parla di razzismo

Sei colpi alla testa e altri quattro al petto. Così è stato ucciso Assane Diallo, senegalese di 54 anni, sposato e con una figlia di 11, trovato morto nella tarda serata di ieri in via delle Querce a Corsico, nel Milanese.Secondo i Carabinieri i colpi, calibro 9 per 21, andati tutti a segno, sono stati esplosi a distanza ravvicinata e gli investigatori non escludono nessuna ipotesi riguardo a quella che ha tutte le caratteristiche di un'esecuzione.L'uomo lavorava nel settore della sicurezza, talvolta anche in locali e aveva dei piccoli precedenti penali risalenti però a più di 20 anni fa per utilizzo di denaro falso. A dare l'allarme, intorno alle 23, sono stati alcuni cittadini che hanno sentito ilrumore dei colpi d'arma da fuoco. Nella zona non sarebbero presenti telecamere di videosorveglianza.La moglie dell'uomo, Olivia, secondo quanto riferisce un quotidiano, ha parlato di movente razziale. Pare infatti che Diallo avesse avuto una discussione poco prima di essere ucciso in un bar in cui era molto conosciuto. Un uomo lo avrebbe insultato per il colore della pelle e ne sarebbe scaturito un acceso litigio, protrattosi anche fuori dal locale."Gli avevo detto di venire a casa, non mi ha ascoltato", ha raccontato la donna, "ieri ha litigato con un uomo che l'ha seguito fino a casa. Lo aveva offeso e insultato per il suo colore della pelle. Volevamo andare via da questo paese razzista ora me lo hanno ammazzato", ha aggiunto la donna.