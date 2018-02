Emilia-Romagna Senzatetto morto all'aperto nel Ferrarese Principio congelamento del cadavere, si pensa post mortem

Un senzatetto è stato trovato morto nel pomeriggio in una pineta a Lido delle Nazioni, nella costa ferrarese. Il corpo era all'aperto, vicino una roulotte dove viveva accampato l'uomo, probabilmente un irlandese sui 60 anni: l'identificazione deve essere completata.Sono intervenuti i carabinieri di Comacchio: si ritiene che il clochard, che pare soffrisse di patologie pregresse, sia morto per malore. L'uomo è stato trovato in principio di congelamento, forse post mortem perché esposto alle intemperie. Esclusa la morte violenta. Al momento sembra che non ci sarà autopsia.