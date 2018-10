Serie A, ottava giornata Calcio, Serie A: nell'anticipo il Cagliari batte il Bologna 2-0 Prima vittoria casalinga per i sardi di Maran nell'anticipo delle 15. Joao Pedro, al 22° del primo tempo, e Pavoletti, al 68', le reti che hanno deciso la partita. In classifica il Cagliari si porta a quota 9 punti, resta a 7 la squadra di Filippo Inzaghi

Alla Sardegna Arena il Cagliari ritrova la vittoria al cospetto di un Bologna evanescente: finisce 2-0.ll Cagliari cerca i 3 punti, una vittoria manca da cinque giornate. Il Bologna di Inzaghi è in miglioramento, con due vittorie nelle ultime tre gare. Maran opta per un centrocampista in più e parte con Sau e Farias in panchina. Nel Bologna, Santander confermato in avanti con Falcinelli, panchina per Destro. L'unica novità é Dijks per Krejci sulla sinistra a metà campo. I padroni di casa macinano gioco, ma non riescono a mantenere velocità. Al 22’ la fiammata: Castro crossa preciso per Joao Pedro che di testa insacca il gol del vantaggio per il Cagliari. Al 31’ azione fotocopia dalla fascia opposta: Castro serve Joao Pedro ma la palla esce di poco. Poco prima Srna toccato duro è costretto ad uscire. Entra Faragò. I padroni di casa restano in controllo, mentre i felsinei appaiono piuttosto privi di mordente. Il primo tempo non lascia dubbi, il Cagliari sembra padrone del campo.In apertura di ripresa Falcinelli tenta si sorprendere Cragno. E’ il primo tentativo pericoloso del Bologna. Replica subito Castro con una conclusione dal limite alta di poco. Al 59’ ancora Bologna: Nagy da fuori area tira angolatissimo ma Cragno riesce a deviare. Replica ancora Joao Pedro che costringe Skorupski a deviare in angolo. Al 62’ Inzaghi mette dentro Orsolini per De Maio. Al 68’ ancora Castro, scatenato, parte in velocità e mette in mezzo un ottimo pallone, Pavoletti da buona posizione insacca di testa. E’ doppio vantaggio. Al 72' Dzemaili prova a riaprire la partita con un tiro dal limite dell'area, Cragno manda a lato. Qualche velleitario tentativo emiliano, ma la partita non ha più molto da dire e il risultato non cambia.