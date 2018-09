Bianconeri a punteggio pieno, il Napoli va a meno 6 in classifica La Juventus batte 3-1 il Napoli ed è già fuga La Juventus ha battuto 3-1 il Napoli nell'anticipo della settima giornata di serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio ospite con Mertens al 10' rispondono Mandzukic con una doppietta al 26' e al 49' e Bonucci al 76'. In classifica i bianconeri restano a punteggio pieno a quota 21 punti, in più degli azzurri.

All’Allianz Stadium di Torino la Juventus mette un altro sigillo, batte 3-1 il Napoli (che va a -6) e continua a viaggiare a punteggio pieno.La Juventus con un Cristiano Ronaldo in più rispetto alla scorsa stagione, ospita il Napoli dell'ex Carlo Ancelotti. Allegri punta sul tridente e su un centrocampo con Emre Can e Matuidi a sostegno di Pjanic e due terzini offensivi come Alex Sandro e Cancelo. Ancelotti mette Hamsik in regia e Mertens prima punta. Napoli subito pericoloso con Zielinski che al 6’ stampa un gran tiro sul palo. Al 9’ Cristiano Ronaldo costringe Ospina a una respinta di pugno, poi recupero di Allan sulla trequarti, il brasiliano intuisce il tocco di Bonucci e fa ripartire Callejon, in area lo spagnolo tocca per Mertens che sigla il gol del vantaggio (10’), il secondo per Dries contro la Juventus in Serie A. Al 14' Ronaldo si sposta il pallone sul destro e conclude di potenza. Ospina blocca a terra. La Juve cresce: Matuidi cerca Dybala tra le linee, attenta la guardia di Hamsik. Al 26’ azione personale di Ronaldo che supera con una finta Hysaj, crossa al centro per Mandzukic che di testa pareggia. Subito dopo doppio passo di Ronaldo al limite dell'area, fallo di Allan: punizione da posizione favorevole per la Juventus. Il portoghese batte con potenza ma Ospina respinge, Chiellini e Pjanic tentano di metterla dentro, alla fine Koulibaly chiude in angolo. La Juve prende saldamente in mano la partita. Al 41’ è Cancelo a mettere alla prova Ospina. Al 42’ timida reazione di Maio Rui, ma la palla va larga a lato.Nella ripresa i bianconeri ricominciano in pressione ed esce fuori ancora la classe di CR7 che si insinua nelle retrovie del Napoli calcia sul palo con Mandzukic pronto a ribadire in rete per il vantaggio juventino al 49’. Il Napoli torna a farsi pericoloso: destro a giro di Mertens che Szczesny non trattiene, Alex Sandro sulla linea di porta toglie la sfera dai piedi di Callejon. Poi brutta grana per i partenopei, Mario Rui commette fallo su Dybala. E’ secondo giallo ed espulsione (59’). Ancelotti corre ai ripari e schiera Malcuit per Zielinski e Milik per Mertens. Allegri cambia Emre Can con Bentancur e Dybala con Bernardeschi. In pratica il Napoli adotta un 4-3-2. I partenopei non vogliono cedere e al 72’ Milik libera Callejon da solo davanti a Szczesny: provvidenziale il portiere ex Roma che respinge con i pugni la conclusione dell'esterno, ma la Juve reagisce subito e c’è ancora lo zampino di Ronaldo che prende la palla su un cross, prolunga verso Bonucci che al 76’ insacca in scivolata a porta vuota, è 3-1. Cinque minuti di recupero, ma il Napoli non ne ha più. E’ il 29 settembre, ma il campionato sembra già indirizzato.