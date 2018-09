Partita briosa e terzo gol stagionale per Gervinho Al Tardini Parma batte Empoli 1-0 A decidere la sfida l'ex Roma Gervinho, al terzo gol in questo campionato. I toscani colpiscono due legni

Il Parma batte l'Empoli 1-0 e conquista 3 punti sudati e preziosi.Sfida tra due neopromosse a caccia di punti per mantenersi in tranquillità. Il Parma si schiera con il 4-3-3: Sepe - Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco - Rigoni, Stulac, Barillà - Gervinho, Ceravolo, Siliga; gli ospiti col 4-3-1-2 schierano Terracciano - Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli - Bennacer, Rasmussen, Krunic - Zajc - Caputo, Mraz. Ritmo cauto nelle prime fasi di gioco: più palleggio per l'Empoli, più profondità per il Parma. Primi tentativi sui due fronti di Zajc e Barillà. Al 32' Siligardi impegna Terracciano, ma è Gervinho servito da Barillà a portare avanti il Parma al 33’.Per la seconda volta in carriera Gervinho ha segnato un gol in tre gare interne consecutive in Serie A. L’Empoli accusa il colpo e la difesa sbanda in più di un’occasione, poi Mraz prova una deviazione da pochi passi ma Sepe è reattivo. L’Empoli è determinato: al 45’ Caputo libera Zajc in area, conclusione potente che colpisce in pieno il palo della porta di Sepe. Altro legno colpito al 46’ da Caputo. I toscani pressano, ma il Parma può essere pericoloso in contropiede. Le squadre si allungano e la partita non è priva di brio. I toscani provano in tutti i modi a riaprire la partita e spingono, ma il muro emiliano regge. In conclusione miracolo di Sepe su La Gumina e il risultato non cambia.